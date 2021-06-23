مي حلمي تتصدر "الترند" بعد حديثها عن "الاعتزال".. وتوجه رسالة

تصدرت الإعلامية المصرية، مي حلمي، "الترند" عبر محرك البحث "غوغل"، وذلك بعد الحديث عن تفكيرها في الاعتزال، حيث احتفلت بتصدرها "الترند" عبر خاصية "ستوري" في حسابها على موقع "إنستغرام".

وكتبت حلمي، في تعليقها على اسمها الذي تصدر "الترند": "حتى في قرار اعتزالي ترند.. أعمل إيه؟"، ثم خصت أعداءها برسالة، فقالت: "يا أعداء.. نصيبي كده".

وتابعت قائلة: "ربنا قرر يديني ده حتى وأنا بفكر اختفي عن كل حاجة.. مش عارفة هتقتنعوا امتى إن ده من عند ربنا".

وكانت قد أعلنت الإعلامية المصرية، الشهيرة بمذيعة الراديو، وطليقة الفنان محمد رشاد، تفكيرها في اعتزال العمل الإعلامي والإذاعي.

وأكدت في "ستوري"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنها تفكر جدياً في الاعتزال، إلا أنها لم تتخذ القرار النهائي حتى الآن.

وأضافت المذيعة المصرية أنها تفكر في كل شيء يصل إلى الناس، وتريد الاكتفاء بحياتها الشخصية، مبدية عدم رغبتها في الظهور على "السوشيال ميديا"، وذلك دون الكشف عن التفاصيل التي دفعتها للتفكير في ذلك القرار.

وكانت دولة الإمارات قد منحت مي حلمي، مؤخراً، الإقامة الذهبية، في إطار استقطاب الإمارات للمواهب والمختصين وتوفير إقامة طويلة لهم.