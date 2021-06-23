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فنانة عراقية تفجر مفاجأة بشان عملها الفني

فن وثقافة

2021-06-23 | 06:24
فنانة عراقية تفجر مفاجأة بشان عملها الفني
10,303 مشاهدة

أكدت الفنانة العراقية المقيمة بالكويت، شهد الياسين، أنها على استعداد أن تعتزل الفن، إذا طلب منها زوجها ذلك، موضحةً أنه عندما تعرف إليها لم يكن يعلم أنها فنانة، ولم يشاهد أياً من أعمالها، لكنه علم أنها شخصية مشهورة من أهله.

وقالت الياسين، في مقابلة تلفزيونية، إن زوجها وافق أن تستكمل عملها الفني، خاصة أنها تعمل منذ 21 سنة، ولا يريد أن يهدم ما قدمته، لكن في المقابل والطبيعي أن الزواج واحترامها لزوجها فرض عليها قيوداً باختيار الأدوار".
 
وأضافت الياسين أنها بعد الزواج ترفض التصوير بعد الحادية عشرة مساءً، وتقول هذا الشرط للمنتج قبلها وإذا وافق تقبل بالعمل وإذا رفض تعتذر.
 
وأشارت الفنانة العراقية الشهيرة إلى أنها، منذ زواجها تعرض على زوجها كل الأعمال التي تقدم لها من المنتجين، وآخرها مسلسل "يجيب الله المطر" الذي عرض برمضان الماضي، لافتة إلى أنه على الرغم من أنه دور شرير ولكنه شجعها عليه، لأنه لا يخالف بالنهاية تقاليد المجتمع.
 
وكشفت الياسين أنها طلبت من الفنان أحمد السلمان ومخرج مسلسل "يجيب الله المطر" ألا يقوم بجرحها في وجهها خلال صفعه لها بأحد المشاهد لأن زوجها لن يقبل أن تعود لمنزلها بجرح، وبالفعل قام بصفعها بشكل هادئ.
 
وحول سبب إخفاء حملها بابنتها الوحيدة "جوري" في البداية، نفت تماماً أن يكون السبب هو خوفها من الحسد، لأنها لا تعتقد في هذه الأمور، ولكن لأنه لم يسألها أحد وشعرت بالخجل أن تخرج وتصرح بذلك، كما أنها لا تحب ركوب "الترند" وجذب الأنظار.
 
وشددت الياسين على أنها نادمة على خفض أجرها للنصف لأن بعد أزمة وباء "كورونا" لم يقبل أي منتج أن تعود لأجرها الأصلي على الرغم من أن المهنة الوحيدة التي تعمل بنشاط خلال "كورونا" هي التمثيل لأن جلوس الجمهور في المنازل شجعهم أكثر على متابعة المسلسلات.
 
ولفتت شهد الياسين إلى أنها، مؤخراً، عانت سرقة أدوارها من بعض النجمات، لدرجة أنها قامت بتوقيع 8 أعمال مختلفة، وكل مرة يتم استبدالها بفنانة أخرى دون أي سبب.

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