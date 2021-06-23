إصابة فنانة عربية بفيروس كورونا

كشفت الفنانة البحرينية، شيماء سبت، عن إصابة مواطنتها الفنانة شيخة زويد بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية أثبتت إيجابيتها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها؛ حيث إنها تعاني من أعراض شديدة للوباء، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام".
ونشرت سبت صورةً جمعتها بالفنانة شيخة زويد، وعلقت عليها قائلة: "حبيبتي وأختي الغالية اللي ما جابتها أمي، الفنانة البحرينية شيخة زويد مصابة بكورونا".
وأضافت: "الله يشفيج ويعافيج ويقومج بالسلامة.. وتصيرين أحسن وأقوى من الأول.. ومتابعيني الغاليين لا تنسوها من الدعاء".
وحرص الجمهور على التفاعل مع منشور شيماء سبت، متمنين للفنانة شيخة زويد الشفاء العاجل قريباً.
وشيخة زويد تبلغ من العمر (38 عاماً)، وعرفت كعارضة أزياء منذ 1998، لكنها تحولت إلى عالم التمثيل بداية من عام 2007.