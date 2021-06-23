إصابة فنانة عربية بفيروس كورونا

كشفت الفنانة البحرينية، شيماء سبت، عن إصابة مواطنتها الفنانة شيخة زويد بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعها لمسحة طبية أثبتت إيجابيتها، مطالبة جمهورها بالدعاء لها؛ حيث إنها تعاني من أعراض شديدة للوباء، وذلك عبر صفحتها الرسمية في "إنستغرام".