قدم أعمال بارزة.. وفاة مخرج مصري بعد صراع مع المرض

ونعاه الفنان حسام داغر، في صفحته على فيسبوك قائلا: "البقاء لله ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل مثواك الجنة صديقي المخرج الجميل أحمد المهدي.. الفاتحة على روحه”.وقدم المخرج الراحل عدة أعمال، منها "مسلسليكو" فوازير للفنان محمد هنيدى عام 2013، و"بحر النجوم" عام 2008 الذي شارك فيه هيفاء وهبي، ووائل كفوري، وكارول سماحة، ورويدا المحروقي وأحمد الشريف، ومسلسلات "عروس البحر" عام 2012، ومسلسل "الجراج" عام 2006.بدأ المهدي مشواره الفني عام 1997، وأخرج عدد من الأغاني المصورة لعدد من الفنانين أبرزهم: أنغام، شيرين عبدالوهاب، وائل كفوري، حسين الجسمي، أيمن الأعتر، ذكرى، أمل حجازي.