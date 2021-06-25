الموت يفجع الفنانة ريم عبدالله

فُجعت الفنانة السعودية ريم عبدالله بوفاة والدها، حيث أعلنت الخبر في منشور عبر حسابها بتطبيق "سناب شات"، مطالبةً جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ودوَّنت ريم عبد الله في منشورها، قائلةً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي".

وتابعت: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة، الله يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته".

#والد_ريم_عبدالله_في_ذمة_الله

إنتقل إلى جوار ربه والد الأستاذة ريم عبدالله نسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته لاتنسوه من دعواتكم pic.twitter.com/6TPSsYaKS6 — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) June 24, 2021

وشارك حساب ريم عبدالله المنشور بتغريدة عبر حسابها في "تويتر"، حيث بدا أحد المقربين لها هو من استخدم الحساب، وكتب: "‏والد ريم عبدالله في ذمة الله، انتقل إلى جوار ربه والد الأستاذة ريم عبدالله، نسأل الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، لا تنسوه من دعواتكم".

وحرص عدد كبير من المتابعين على مواساة ريم عبدالله في مصابها، داعين الله لوالدها بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، وتمنوا لها الصبر في تلك الفترة.

وكان آخر ظهور للفنانة ريم عبدالله في رمضان الماضي، عندما وقعت ضحيةً لبرنامج المقالب "رامز عقله طار"، الذي قدَّمه الفنان المصري رامز جلال، وجرى تداول اسم ريم عبدالله حينها ضمن الوسوم الأكثر بحثاً ومشاركةً داخل المملكة العربية السعودية.