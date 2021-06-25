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الفنانة نادية الجندي تنشر صورة نادرة مع عادل امام وفنانين اخرين.. ماذا قالت؟

فن وثقافة

2021-06-25 | 05:33
الفنانة نادية الجندي تنشر صورة نادرة مع عادل امام وفنانين اخرين.. ماذا قالت؟
6,734 مشاهدة

استعادت النجمة المصرية نادية الجندي ذكرياتها مع فيلم "خمسة باب"، الذي جرى تصويره قبل نحو 38 عاماً، معتبرةً إياه من أجمل وأهم أفلامها السينمائية التي شاركت بها.

ونشرت نادية الجندي، عبر حسابها في "انستغرام"، صورةً نادرة جمعتها بالزعيم عادل إمام والنجم الراحل فؤاد المهندس، من كواليس تصوير الفيلم والاحتفال بعيد ميلادها أثناء التصوير، حيث وصفت منتج الفيلم بالمنتج الجريء كونه جمع تلك التوليفة سوياً.
 
وكتبت نادية الجندي، تقول: "من أجمل أفلامي اللى بعتز بيها، خمسة باب.. كان معايا أهم نجمين عادل إمام وفؤاد المهندس، وأن الثالوث ده والتوليفة دي لن ولم تتكرر مرة ثانية في تاريخ صناعة السينما المصرية".
 
وأضافت الجندي، قائلةً: "كنت سعيدة جداً بهذا اللقاء والتجمع الجميل ده، وكنا جميعاً فى حالة حبٍ وانسجام، عشان كده ظهر العمل للجمهور بشكلً جميل وحقق نجاحاً كبيراً، وأعلى توزيع للخارج فى تاريخ صناعة السينما، وحقق مكاسب رهيبة من توزيع سوق الفيديو".
وعقَّبت النجمة المصرية، قائلةً: "ومعانا الفنان فؤاد أحمد والمنتج الجريء محمد مختار، اللي قدر يجمع هذا الثلاثى في عمل واحد".يُذكر أنَّ فيلم "خمسة باب" بطولة: عادل إمام، نادية الجندى، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد، وتأليف شريف المنباوي، إخراج نادر جلال. وتناولت أحداثه جزءًا مهماً من أحداث مصر أيام الأربعينيات في القرن الماضي، ويعرض صورةً حقيقيةً لحيّ البغاء بالقاهرة القديمة عندما يتم تعيين شرطي شريف، يقاوم الفساد والبلطجة داخل الحي، حتى يقع فى غرام إحدى نساء الحي، ويتم نصب فخ له لفصله من الشرطة وتتوالى الأحداث.

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