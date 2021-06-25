بالفيديو: دنيا سمير غانم تكشف عن وصية والدها لها

كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة عن وصية والدها، في الفيديو المُسجل الذي أرسلته للعرض في حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة .

وقالت دنيا إن والدها الفنان سمير غانم أوصاها بالحفاظ على حب الناس، وهو الأمر الذي شعرت به في الأزمة التي تمر بها من خلال الدعم الذي تتلقاه من دعوات بالرحمة للراحل سمير غانم، ودعاء بالشفاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، مشيرةً إلى أنها تشعر بأنها تملك أهلاً في كل مكان.

واختتمت دنيا رسالتها بإهداء التكريم لوالدها ووالدتها، مؤكدةً فخرها بكونها جزء منهما، معبرةً عن امتنانها، وشكرها للجميع.

وأعادت "دنيا"، نشر الرسالة المصورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستغرام"، معلقة بقولها: ‎"شكراً لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على التكريم".