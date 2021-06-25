فنانة عربية تصل مرحلة الخطر في مرضها ومستشفى أميركي يرفض علاجها

يبدو أنَّ الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح ستتسبب في حالة من القلق لدى الجمهور خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كشف مواطنها الإعلامي الكويتي مفرح الشمري عن رفض مستشفى أميركي علاجها.

وأكد مفرح الشمري، عبر حسابه في "انستغرام"، أنَّه لم يتم التطرق لأسباب هذا الرفض، مبيناً أنَّ "مستشفى مايو كلينك رفضت قبول علاجها من دون ذكر أسباب".

في السياق، شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورةً من مستند المستشفى التي رفضت علاج انتصار، مناشدةً حكومة بلادها بالتدخل لحل الأزمة لاسيما أنَّها دخلت مرحلةً الخطر.

وأكدت العيدان أنَّ انتصار الشراح لم تعد تستطيع الحركة من سريرها، بسبب التقرحات التي تعانيها، والتي وصلت إلى مكان الظهر، مردفةً أنَّ هذا ربما يؤدي إلى تدهور وضعها الصحي، وطالبت بسرعة التدخل ومخاطبة المستشفى الأميركي.

وكان الفنان الكويتي محمد العجيمي قد نشر مؤخراً أحدث صورة لمواطنته الفنانة انتصار الشراح، منذ تعرضها لوعكة صحية خطيرة، والتي ألزمتها العناية المركزة بمستشفى الأميري، لتلقي العلاج بعد إصابتها بمضاعفات حادة.

وظهرت انتصار في الصورة التي نشرها العجيمي عبر صفحته في "انستغرام"، وهي مستلقية على السرير بالمستشفى، وتبدو في حالة تحسن، وظهر ذلك جلياً عندما تخلَّت عن جهاز التنفس الصناعي، في حين ظلت ابتسامتها المعهودة لدى جمهورها.

يُذكر أنَّ الفنانة انتصار الشراح أجرت في نوفمبر العام الماضي عمليةً جراحيةً في الأمعاء، تسببت في إصابتها بنزيف ومضاعفات خطيرة.