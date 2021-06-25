بريتني سبيرز تعتذر من جمهورها... والسبب؟

وجاء هذا الاعتذار للمعجبين عبر صفحتها الشخصية على منصة "انستغرام" وجاء فيها: "أعتذر عن التظاهر بأنني بخير في العامين الماضيين. لقد فعلت ذلك بسبب كبريائي، وكنت محرجة من مشاركة ما حدث معي".وأشارت سبيرز في رسالتها أن حالة "التظاهر" ساعدتها كثيرا بالفعل، مؤكدة في السياق نفسه أنها لا تريد أن يعتقد الناس أن حياتها "مثالية"، لأنها "بالتأكيد ليست كذلك".وشنت سبيرز هجوما عنيفا على الوصاية "التعسفية" التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما. كاشفة إنها مصابة بصدمة نفسية وتبكي كل يوم.وقالت سبيرز خلال محاكمة في لوس أنجليس: "أريد فقط أن تعود حياتي إلي"، مضيفة أنها بالغة من العمر 39 عاما وحرمت أيضا من الحق في إنجاب المزيد من الأطفال وتلقت عقار الليثيوم للأمراض النفسية ضد رغبتها.وكانت المحكمة قد منحت والدها، جيمي سبيرز، حق السيطرة على أعمالها في عام 2008.