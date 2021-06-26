فتاة سعودية تبهر الفنان محمد حماقي (فيديو)

أبهرت الفنانة السعودية الشابة زينة عماد الفنان الفنان المصري الكبير محمد حماقي حيث شاركته المسرح في ليلة حافلة في مدينة جدة، حيث أنعش حماقي أولى لياليه الغنائية الصيفية في جدة، مع عودة الأنشطة والاحتفالية لأول مرة منذ جائحة كورونا.

وشهد الحفل مفاجأة من حماقي لجمهوره حيث قام لأول مرة بالغناء باللهجة الخليجية، وأعلن عن تبنيه ودعمه الكامل للفنانة السعودية الشابة زينة عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.



كيف تعرف عليها حماقي؟

زينة عماد كانت من المعجبات بفن حماقي وقامت بغناء مجموعة من أغانيه بطريقة الـ ”ميدلي“ وطرحتها عبر موقع ”يوتيوب“، لتحصد عشرات الملايين من المشاهدات ليقوم حماقي بدروه بدعوتها للظهور معه على المسرح وشاركها الغناء وأثنى على موهبتها وصوتها.



ليلة حافلة

وبالغناء مع حماقي على المسرح تكون الشابة زينة عماد قد خطت خطوة كبيرة في مشوارها الفني حيث تفاعل الآلاف معها وانتشر اسمها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وكتبت على حسابها في تويتر: ”طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟.“

طيب تدروا اني طلعت عالمسرح مع حماقي وغنينا الميدلي ؟ وتدروا انه وعدني باغنية دويتو انا وياه ؟❤️❤️❤️❤️ — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

وقالت في تغريدة أخرى: ”لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة.“

لما قدّمني عالمسرح ، ياناس الارض مو شايلتني من الفرحة pic.twitter.com/MW7JGBrmTH — زينة عمادZena |🇸🇦 (@zenaemaad) June 25, 2021

وعلقت أختها أيضا: ”كل المقطع زعيقي وعياطي لكن ابغا اقولكم ان هذي اختي الي طول عمرها كان تمهيد لمكانها الاصلي الي هو هذا المسرح وانا احمد ربي الف مره ان من بين كل البشر اختارني انا اكون اختها الفخورة جداً“.



من هي زينة عماد؟

زينة عماد شابة سعودية ولدت في المملكة عام 1998 وتتمتع بموهبة واضحة جعلتها تحظى بمتابعة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أولى خطواتها في مضمار الشهرة والنجومية قبل أسابيع حيث فازت الشهر الماضي بالمركز الأول في جائزة الموسيقى المقدمة من وزارة الثقافة السعودية، وهي جائزة تقدر العازفين تحت 21 عاما، وقد هنأها كثير من الفنانين والمشاهير بحصولها على هذه الجائزة المرموقة، التي تقدمها الوزارة كل عام.