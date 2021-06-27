فنان كويتي يتعرض لوعكة صحية شديدة (فيديو)

أعلنت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، هبة الدري، عن تعرض زوجها الفنان الكويتي نواف العلي لوعكة صحية شديدة، موضحةً أنه تناول كماً كبيراً من المسكنات خلال الأيام الماضية بسبب وجود مشكلة في أسنانه، ما أدى لإصابته بألم شديد في المعدة.

وأضافت، في مقطع فيديو لها عبر حسابها على"سناب شات"، أن الطبيب بمجرد أن فحص زوجها قرر أن يجري له منظاراً على المعدة فوراً لتشخيص الحالة بشكل دقيق، مشيرة إلى أنه كان يصرخ ويبكي من شدة الألم طوال الليل. وتابعت: "الله يكفينا الشر صدق شي مو طبيعي ومو مفهوم.. اتفاجئنا أنه الدكتور قال له الحسن لازم تسوي منظار.. ومن أمس وهو مو واكل شيء وواخد حقن فولتارين كتير.. والحين دخله المنظار.. وإن شاء الله خير".

