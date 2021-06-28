ابنة الفنانة الكويتية انتصار الشراح تكشف الحالة الصحية لوالدتها

كشفت "دلال"، ابنة الفنانة الكويتية انتصار الشراح، مفاجأة بشأن مرض والدتها، ورفض مستشفى ”مايو كلينك" في أميركا، استقبالها للعلاج في الفترة الراهنة، مؤكدة أن حالة والدتها لا تستدعي السفر للخارج.

ونقلت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، تصريحات أدلت بها ابنة انتصار الشراح، لصحيفة "الراي" الكويتية، بأن وزارة الصحة لم تُقصّر معهم، وكذلك وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، مشددة على أن الردّ من مستشفى "Mayo clinic" في الولايات المتحدة الأميركية لم يأتِ برفض علاج والدتها، لكنه أوصى باستكمال الخطة العلاجية الحالية.

وبينت ابنة انتصار الشراح أن هذا الموقف دفع المكتب الصحي في أميركا إلى المحاولة مع مستشفيات أميركية أخرى، تستقبل الحالة المرضية لها، حيث تقدمت بالشكر لكل من وقف إلى جانب والدتها في هذه الأزمة الصحية.

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد تعرضت لتسمم في الدم قبل دخولها العناية المركزة في المستشفى الأميري، فضلاً عن معاناتها مضاعفات صحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وكانت قد تحدثت مي العيدان بنوعٍ من العتاب لمواطنتها الفنانة انتصار الشراح؛ بسبب تطورات مرضها ووصولها لمرحلة خطرة بعض الشيء، مبينةً أنَّ انتصار هي التي رفضت العلاج بالخارج قبل عام، رغم نصائح الأطباء حينها، ومنحها مهلةً شهرين فقط لترتيب أمورها والسفر؛ كي لا تتفاقم الحالة الصحية.

وأضافت العيدان، في منشورٍ مطوِّل عبر حسابها في "إنستغرام"، أنّ انتصار الشراح هي من عاندت في الأمر ورفضت السفر، لافتةً إلى أنَّ هناك شاهِدتين على حديثها، هما: الإعلامية فجر السعيد، والفنانة سعاد عبدالله، فضلاً عن أنَّ انتصار نفسها لا تنكر ذلك.

وكتبت العيدان، قائلةً: "المستشفى في أميركا رفض استقبال انتصار الشراح؛ بسبب تأخر حالتها الصحية.. المكتب الصحي فقط نقل الرفض.. وحابه أوضح شغلة مهمة قبل أقل من سنة طلع لها علاج بالخارج وانتصار الشراح هي اللي رفضت تروح تسافر وتعالج".

وعقبَّت العيدان: "مع إن الدكاترة نبهوا إنه خلال شهرين إن ما سافرت وتعالجت راح تدخل بمرحلة خطرة، وانتصار الشراح شاهدة على كلامي وما تنكره والإعلامية فجر السعيد شاهدة والفنانة سعاد عبدالله شاهدة".

وبينت أنَّ انتصار بقيت مصممة على رأيها ورفضت السفر، وأضافت: "تخيلوا كل هالفترة طبيعي لما الإنسان يرفض العلاج طول هذا الوقت طبيعي يدخل مرحلة خطورة، وطبيعي إن المستشفى في أميركا يرفض استقباله، يخافون أو ما عندهم علاجه؛ لأن الحالة الصحية تأخرت".

ومضت تقول: "حتى بالكويت في حالات خطرة.. المستشفيات الخاصة ترفض علاجهم واستقبالهم، وعموماً راح يتم مراسلة أكثر من مستشفى آخر بالعالم وتسافر وتتعالج وترجع بالسلامة.. الله يشافي انتصار الشراح ويشافي كل مرضى المسلمين".

واختتمت مي العيدان منشورها، بالقول: "بس نصيحة إخواني أيِ أحد لا سمح الله يمرض والإنسان مُعرَّض طول ما هو عايش للمرض لا يتردد ويأجل ويتأخر بالعلاج؛ لأن التأخر بالعلاج معناه بالمقابل الصعوبة بالشفاء، المستشفيات والدكاترة بالعالم مو سحرة، الشافي هو الله لكن الدكتور والمستشفى سبب فلا تترددوا.. ادعولها الله يشافيها في هذا الفجر".