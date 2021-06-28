بشان كورونا.. الفنانة هند صبري تطلق مبادرة "الأوكسجين للجميع"

قدمت الفنانة التونسية، هند صبري، مجموعة من المساعدات للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي بتونس المتضررة من جائحة كورونا بشدة، ضمن مبادرة "الأوكسيجين للجميع" التي أطلقتها الفنانة.

وفي التفاصيل، شملت مبادرة "الأكسيجين للجميع"، مجموعة من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين، ما مكّن من إنقاذ الكثير من المصابين بفيروس كورونا، حيث أطلقت هند صبري دعوتها لجمع التبرعات وتوفير أنابيب الأوكسجين وأجهزتها في تونس من خلال جمعيتها "مفيد"، حيث أن عدد ضحايا فيروس كورونا في تونس تخطى الـ12 ألفا، حسب شهادة مسؤولين في الصحة بولاية جندوبة.

جدير بالذكر أن الفنانة التونسية تحصلت مؤخرا على شارة وجائزة نوبل للسلام كسفيرة للنوايا الحسنة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، مع نشاط خيري للمنظمة التي أسستها العام الماضي في تونس التي تحمل اسم "مفيد".