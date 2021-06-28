فيديو مؤثر لفنانة عربية تدعو لنفسها بالشفاء من مرض السرطان

استغلت الفنانة جواهر الكويتية "هطول الأمطار" في العاصمة البريطانية لندن، حيث تقيم للعلاج من مرض السرطان، لتدعو الله بالشفاء مما تعانيه.

ونشرت جواهر الكويتية مقطع فيديو مؤثراً عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، وهي توثق لحظة نزول المطر، وكتبت على الفيديو: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين".

وظهر صوت جواهر الكويتية في خلفية المقطع، وهي تدعو لنفسها وغيرها ممن يعانون المرض بالشفاء، وظلت تذكر الله، متمنية التعافي من السرطان، حيث وكلت أمرها لله كونه القادر على كل شيء.

وعلقت جواهر الكويتية على المقطع، قائلة: "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. يا شافي يا معافي اشفني واشف جميع مرضى المسلمين.. قولوا آمين".

وأحدث الفيديو حالة من التأثر بين رواد التواصل الاجتماعي، إذ حرص متابعوها على الدعاء لها بالشفاء من مرضها.

ومؤخراً، تحدثت الفنانة جواهر الكويتية عن رحلة علاجها من مرض السرطان، الذي أُصيبتْ به منذ فبراير 2020، موضحةً أنَّ محنة المرض وتجربة العلاج كشفتا لها الكثير، مثل حقيقة الأشخاص المحيطين بها.

وشاركت جواهر مقطع فيديو تضمَّن مجموعةً من الصور خلال رحلة علاجها، وذلك عبر حسابها في "إنستغرام"، معقِّبةً بأنَّ المرض جعلها تتعلم التقرّب إلى الله، وأنَّها راضيةً بالابتلاء.

وكانت جواهر الكويتية قد أعلنت عن إصابتها بالسرطان في فبراير 2020، عبر حسابها في"سناب شات"، من خلال صورة معبرة عن الناجين من مرض السرطان، وعلَّقت: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يارب".