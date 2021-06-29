وفاة فنانة عربية عن عمر يناهز 93 عاما

توفيت يوم الثلاثاء، الفنانة التونسية دلندة عبدو، عن عمر يناهز 93 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ألزمها الإقامة في المستشفى لأكثر من عامين.

ولدت الفنانة الراحلة عام 1928، واسمها الحقيقي خيرة الغربي، وخاضت على امتداد حياتها تجربة طويلة في المسرح والتمثيل التلفزيوني والسينمائي.

وتعرّف التونسيون إلى الراحلة منذ سبعينيات القرن الماضي، من خلال مشاركتها في العديد من الأعمال الفنية، بداية من السلسلة الهزلية ”أمي تراكي“، وحكايات عبدالعزيز العروي، فضلا عن مشاركتها في الدراما التونسية، ومنها مسلسلات ”الدوّار“، و“الخطّاب على الباب“، و"عنبر الليل"، و“شوفلي حلّ“، و“نسيبتي العزيزة".

وتم تكريم دلندة عبدو في السنوات الأخيرة أكثر من مرة، وذلك تقديرا لإسهاماتها في المجالات الفنية.