بالصور: هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالتها الزهرية!

شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بصورة من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة "لو كنت"، ظهرت فيها وهي تجلس على درّاجة نارية وترتدي ملابس لافتة وتواكب الموضة.

ونجحت بأن تكون محط اهتمام الجمهور بإطلالتها الجميلة بشعر زهري بتسريحة "كيرلي" ناعمة مع مكياج قوي.



ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي هيفاء الذين تغزّلوا يجمالها وأشادوا بقدرتها على التجدّد الدائم، إضافة الى مجاراتها لأحدث صيحات الموضة، لافتين الى أن أغنيتها الديو مع الفنان المصري أكرم حسني لطيفة وجميلة.

واحتفلت هيفاء بتصدّر أغنيتها الجديدة محركات البحث وتحقيقها أعلى نِسب مشاهَدة عبر قناتها الخاصة في "يوتيوب"، وتصدّر وسم "لو كنت" تطبيق "التيك توك"، وعبّرت عن سعادتها بهذا النجاح وبتفاعل الجمهور مع كلمات الأغنية.