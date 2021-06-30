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بالصور: مجدداً... السعودية تدخل موسوعة "غينيس"

فن وثقافة

2021-06-30 | 15:20
بالصور: مجدداً... السعودية تدخل موسوعة "غينيس"
المصدر:
الحرة
1,243 مشاهدة

حققت السعودية رقمين قياسيين جديدين، من خلال مهرجان "نور الرياض" الذي استضافته على مدار شهرين في العاصمة.

وقال الموقع الرسمي لموسوعة "غينيس" إن فنانين مختلفين حققا رقمين جديدين في مهرجان "نور الرياض" الذي قالت إنه "حوّل مدينة الرياض إلى معرض فني".
 


والفنانان هما، البلجيكي كورت فيرمولين، الذي قدم "ألمع زخرفة معلقة" هي عبارة عن "نجمة متحركة" صممها باستخدام أكثر من 1.2 مليون مصباح وصممت خصيصا لاحتفال.
 
 
والثانية هي للبولندية كارولينا هالاتك، بتصميم أكبر مجسم "LED" باستخدام 272160 مصباحا. والعمل الفني للفنانة لفت انتباه زوار مركز الملك عبد العزيز التاريخي، بضوئه الذي يظهر على شكل عمود يتجه نحو السماء، حيث يستخدم عمود الإنارة في الغالب كعلامة للتوجيه والحماية، أما الضوء الأبيض فيشير، من ناحية أخرى، إلى جميع ألوان الطيف، ويعبر عن مفاهيم الاكتمال والامتلاء، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويتميز العمل الفني بتركيب نحتي جديد على نطاق واسع، وبجودة عالية ليبرز كمنارة، ويوفر أيضا مساحة صغيرة ودية تتيح للمشاهدين دخولها لتجربة العمل من الداخل .
 


ومهرجان "نور الرياض" هو مهرجان سنوي في المدينة يسلط الضوء على مزيج الضوء والفن، بحسب "غينيس". ويقول الموقع الرسمي للحدث إنه "احتفال مخصص للضوء والفن، ويقوم بدعم المواهب من كل مكان، ليقدم لزائريه تجارب ملهمة لا تنسى".

وشهد المهرجان 13 عملا فنيا تعرض جمال الضوء والصوت والصور المتحركة قدمها فنانون محترفون من شتى أنحاء العالم.

وكانت السعودية قد حققت رقما قياسيا في الموسوعة مؤخرا تمثل في أكبر جملة على بطاقة تهنئة في العالم، صممت بواسطة 9610 بطاقات، في احتفال أُقيم في مجمع الأندلس التجاري، في مدينة جدة.

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