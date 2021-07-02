وفاة أشهر فناني ومصوري السينما في مصر

وأعلن خبر الوفاة، الفنان سامح الصريطي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وكتب: "فقدنا الآن فنانا كبيرا ورائد من رواد التصوير السينمائي .. رحم الله الدكتور رمسيس مرزوق وهذه آخر لقطة له مع اخيه الفنان النحات ومهندس الديكور زوسر مرزوق".ويعد رمسيس مرزوق فنانا ومدير تصوير، وقد حصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراة في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا)عام 1983، وقد حصل على العديد من الجوائز، وكذلك اشترك بتصوير مجموعة أفلام إيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة به بمصر وروما وباريس وحصل على حوالي عشرين جائزة تقديرية.ومن أبرز الأفلام التي عمل فيها رمسيس مرزوق "بمبة كشر" بطولة نادية الجندي، "الأبرياء" بطولة نور الشريف وميرفت أمين، "الجبان والحب" بطولة شمس البارودي وحسن يوسف وشويكار، "وسقطت في بحر العسل" بطولة محمود ياسين ونبيلة عبيد ونادية لطفي وتحية كاريوكا.هذا بالإضافة إلى أفلام "أه يا ليل يا زمن" بطولة رشدي أباظة ووردة، "سمارة الأمير" بطولة نبيلة عبيد، و"إسكندرية كمان وكمان" للمخرج يوسف شاهين، "الصعود إلى الهاوية" بطولة محمود ياسين ومديحة كامل، "المهاجر" بطولة يسرا وإخراج يوسف شاهين، "اضحك الصورة تطلع حلوة" بطولة أحمد زكي.