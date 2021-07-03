الفنانة سمية الخشاب تثير الجدل بجلسة تصوير جديدة بحمام السباحة

فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشاب جمهورها بجلسة تصوير خضعت لها في الإمارات.

ونشرت الخشاب، عبر حسابها في "إنستغرام"، صورها وهي تستمتع بوقتها داخل حمام السباحة، واختارت اللون الأزرق ليكون الأساسي لإطلالتها، فارتدت ملابس البحر من نفس اللون ومساحيق تجميل بدرجات الأزرق.

وانهالت التعليقات على منشورها، وكان في مقدِّمة المعلِّقين الفنانة المصرية نادية الجندي، التي غازلتها بقولها: "القمر"، ووصفها متابع آخر بقوله: "القمر اللي منورنا دايماً، نجمة مصر".

وكانت سمية الخشاب قد خرجت عن صمتها لتحسم الجدل حول زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك بعد مشاركته في تقديم أغنيَّة بعنوان "أوعدك".

ووجَّهت الخشاب، عبر حسابها في "تويتر"، رسالةً لـ"مروجي الشائعات"، والذين يُحاولون التدخل في حياتها الشخصية، مشيرةً إلى أنَّه ليس لأيِّ شخص أن يقوم بسؤالها عن أمورٍ شخصية في حياتها.

ومؤخراً، كشفت عن معاناتها التنمر أثناء الفترة التي كان وزنها فيها زائداً، موضحةً أنَّ التعليقات السلبية أثَّرت فيها بشكل سلبي، وأحزنتها بشدة.

ونشرت الخشاب، عبر "تويتر"، صورةً لها عندما كانت بوزنٍ زائد، مطالبةً متابعيها بعدم توجيه أيِّ تعليقات سلبية إلى أصحاب الوزن الزائد، حتى لو كانت مزحة؛ لأنَّ هذه التعليقات تكون لها آثار سلبية على صحتهم النفسية.

وقالت الخشاب، تعليقاً على الصورة التي نشرتها، إنه توجد ظاهرة خطيرة اسمها "fat shaming" أو "عار زيادة الوزن"، وذلك من خلال إطلاق تعليق سخيف أو تنمر على وزن شخص، موضحةً أنَّ هذا التنمر يُؤثر في صحتهم النفسية.

وتابعت: "أنا تعرَّضت للتنمر من قبل خلال إحدى الفترات، كان وزني أزيد من المعتاد، وكنت بقرأ تعليقات سلبية كانت تجعلني أحزن جداً".