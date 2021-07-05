بسبب فيديو رقص.. هجوم لاذع على سمية الخشاب ورد غير متوقع منها

انتقادات عديدة واجهتها الفنانة سمية الخشاب، من قبل بعض متابعيها على موقع كتابة التدوينات القصيرة "تويتر"، عقب نشرها مقطع فيديو لرقصتها الشهيرة بفيلم "حين ميسرة"، وكانت أرفقت عليه تعليقا، قالت فيه: "أيوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجة".

ايوه كده يا حبايبي كله يرقص ويفرفش محدش واخد منها حاجه pic.twitter.com/8dwY5BPm7H — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) July 3, 2021

وسرعان ما لاقى مقطع الفيديو تفاعل الآلاف من المتابعين، الذين شن بعضهم الهجوم على سمية الخشاب، وجاء من بين التعليقات: "لا يا فنانة هتاخدي منها وأنتِ ماشية.. أعمالك"، "لا هياخد منها حاجة هياخد عمله وحسابه لما يموت»، "ربنا يهديكي يا فنانة".

رد سمية الخشاب على الانتقادات

من جانبها، ردت "سمية"، على الانتقادات التي وُجهت لها من قبل بعض متابعيها، في تغريدتين مختلفتين، فقالت خلالهما: "دعوا الخلق للخالق"، ثم دونت: «محدش هيتحاسب مكان حد".