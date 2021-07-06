قبلة تامر حسني لمعجبة محجبة تضعه في موقف محرج.. شاهدوا الفيديو

وفي المقطع يظهر حسني وهو يلتقي بإحدى معجباته التي انهارت في البكاء من سعادتها بعد رؤيته والوقوف بقربه، ما دفعه إلى الإقتراب منها بعطف وكأنه شقيقها الأكبر وقام بتقبيل رأسها، ما عرضه للكثير من الإنتقاد لأنه الشابة محجبة.وتعرّض تامر لهجوم من بعض متابعيه الذين اعتبروا أن هذا المشهد بات يتكرر باستمرار ويستعرض من خلاله لقاءاته المختلفة مع معجباته وبنفس الطريقة. في حين دافع عنه الكثير من محبيه الذين أشادوا بتلقائتها وعفويته وقربه من جمهوره ومحبيه.وعلق تامر على المقطع قائلاً: "كان يوم مُفاجئ وحلو مع أحلى الناس ولتلبية طلباتكم إن شاء الله هعمل زيارات لسينمات كتير الأيام الجايه يعني توقع في أي لحظه هتلاقيني قاعد جمبك في السينما يامعلم ومش في القاهره بس".