وفاة أشهر عازفي آلة "الدودوك" جيفان غاسباريان

عن عمر يناهز 92 عاماً، توفي عازف آلة "الدودوك" الأشهر في العالم، وصاحب أشهر المقطوعات لهذه الآلة، الموسيقي الأرميني، جيفان غاسباريان.

وغاسباريان، إلى جانب عزفه المتميّز والفريد لآلة "الدودوك"، هو مؤلف موسيقي له مؤلفات موسيقية لهذه الآلة، ويمكن اعتباره بحق "سيد الدودوك" الذي منح الآلة شهرتها العالمية التي تتمتع بها الآن.

وقد تم ترشيح غاسباريان لجائزة غرامي لأفضل ألبوم موسيقي عالمي للموسيقى التقليدية عام 2006. وحصل على أربع ميداليات في مسابقات اليونسكو العالمية أعوام 1959، 1962، 1973، 1980، كما منح لقب "فنان الشعب الأرميني" عام 1973. وفي عام 2002، حصل على جائزة "ووميكس" WOMEX (World Music Expo) عن مجمل أعماله الفنية عبر مشواره المهني الطويل.

قام بكثير من الجولات الفنية في العالم سفيراً للموسيقى الأرمينية التقليدية، وتعاون مع مشاهير الفنانين حول العالم، نذكر منهم: ستينغ، بيتر غابرييل، حسين علي زاده، ليونيل ريتشي، بوريس غريبينشيكوف، هانس تسيمر وغيرهم. كذلك له تسجيل شهير مع رباعي "كرونوس" الشهير ومع أوركسترا لوس أنجلوس الفيلهارموني.