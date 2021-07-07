Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
استهداف صاروخي لمحيط مطار أربيل
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وفاة أسطورة بوليوود "ديليب كومار" عن 98 عاما

فن وثقافة

2021-07-07 | 05:11
وفاة أسطورة بوليوود "ديليب كومار" عن 98 عاما
2,188 مشاهدة

توفي أسطورة بوليوود ديليب كومار، اليوم الأربعاء، الذي أصبح علامة بارزة في السينما الهندية بعد الاستقلال، عن عمر يناهز 98 عاما.

ونُقل كومار إلى المستشفى في مومباي الأسبوع الماضي، بسبب ضيق في التنفس، لكنه توفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
 
وتم تأكيد الوفاة من قبل فيصل فاروقي، أحد أقرباء كومار، على حساب الممثل عبر منصة تويتر صباح اليوم، وكتب فيصل: ”بقلب مكلوم يملؤه الحزن والأسى، أُعلن وفاة حبيبنا ديليب كومار منذ دقائق.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.
 
وأثار خبر وفاة كومار الكثير من الحزن في جميع أنحاء الهند، فقد لقب بـ ”ملك المأساة“، وكان شخصية محبوبة في بوليوود عبر الأجيال وأحد أوائل الممثلين في الهند أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
 
وفور إعلان نبأ الوفاة، انتقل الكثيرون لنعي السيد كومار. وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي من بين الذين قدموا تعازيهم في وفاته، وكتب مودي: ”سيذكر التاريخ ديليب كومار أنه أسطورة سينمائية.. لقد كان ينعم بتألق لا مثيل له، ما جعله معشوق الجماهير عبر الأجيال“.
 
من بين أشهر أفلام كومار خلال مسيرته الفنية التي استمرت خمسة عقود، ديفداس ونايا داور ورام أور شيام ومادهاتي وموغل عزام.
 
ويعتبر كومار أحد أساطير السينما الهندية، وأول فنان يفوز بجوائز فيلم فير التي تحاكي جوائز الأوسكار في الهند والأكثر تتويجا بها عن فئة أفضل ممثل بالمناصفة مع الممثل الهندي شاروخان بثماني جوائز لكل منهما، كما فاز بجائزة دادساهب فالك سنة 1994 من طرف الحكومة الهندية تقديرا لأعماله.
 
وُلد كومار، واسمه الحقيقي يوسف خان، عام 1922، قبل الاستقلال، في مدينة بيشاور، التي تعد الآن جزءا من باكستان.
بعد انتقاله إلى بومباي، انخرط كومار في التمثيل عن طريق الخطأ كوسيلة لكسب المال، ولكن في عام 1947 بدأت أفلامه في الحصول على إشادة من النقاد. وانطلقت مسيرته إلى جانب ديف أناند وراج كابور، وأصبح كومار أحد الأسماء الثلاثة الكبرى التي هيمنت على العصر الذهبي للسينما الهندية من الأربعينيات إلى الستينيات.
 
وتلقى كومار جوائز تقديراً لمساهمته في السينما الهندية، وفي عام 2006، حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل توزيع جوائز الأفلام الوطنية الهندية تقديراً لمساهمته في السينما الهندية، وفي العام الماضي، كرّمه كتاب غينيس للأرقام القياسية لحصوله على عدد قياسي من جوائز أفضل ممثل.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:54 | 2021-07-07 08:54
08:32 | 2021-07-07 08:32
08:32 | 2021-07-07 08:32
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اخبار غير سارة بشأن لقاح &quot;فايزر&quot; الأميركي
29.86%
02:20 | 2021-07-06
اخبار غير سارة بشأن لقاح "فايزر" الأميركي
02:20 | 2021-07-06
الصحة تتحدث عن &quot;الحظر الشامل&quot; وتحدد موعد &quot;تلقيح&quot; الموظفين
18.22%
15:00 | 2021-07-06
الصحة تتحدث عن "الحظر الشامل" وتحدد موعد "تلقيح" الموظفين
15:00 | 2021-07-06
نبأ سار من مصرف الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين
16.79%
04:33 | 2021-07-06
نبأ سار من مصرف الرافدين بشأن رواتب المتقاعدين
04:33 | 2021-07-06
بعد شفائها التام.. الفنانة العراقية ميلاد سري في احدث جلسة تصوير
14.92%
03:03 | 2021-07-07
بعد شفائها التام.. الفنانة العراقية ميلاد سري في احدث جلسة تصوير
03:03 | 2021-07-07
مصدر: إسقاط طائرة مسيرة وسط بغداد
10.76%
17:36 | 2021-07-05
مصدر: إسقاط طائرة مسيرة وسط بغداد
17:36 | 2021-07-05
إصابات كورونا تواصل تسجيل طفرات قياسية.. إليكم الموقف الوبائي
9.45%
08:59 | 2021-07-06
إصابات كورونا تواصل تسجيل طفرات قياسية.. إليكم الموقف الوبائي
08:59 | 2021-07-06
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.