مي حلمي تكشف عن لاعب كرة قدم شهير تتمنى الزواج منه.. فمن هو؟

كشفت الإعلامية المصرية، مي حلمي، عن لاعب كرة قدم شهير تتمنى الارتباط به، هو حارس المرمى الإيطالي "بوفون"، نافية ارتباطها في الوقت الحالي.

وأوضحت حلمي، عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، رداً على سؤال: "كنتي بتقولي في برنامج أنك احتمال تكوني مرتبطة، ليه دلوقتي بتقولي لا؟"، وأجابت: "لا السؤال كان فيه حب أم لا، وكلمة احتمال معناها عدم تأكد".

وانهالت الأسئلة عليها حول زواجها: "هل ستتزوجين؟"، لتجيب الإعلامية: "لا.. مغلق للتصليحات"، وتلقت سؤالاً ثانياً: " لو أن الشخص الذي كان في حياتك حب يرجعلك ويعتذر هتسمحي له؟"، وترد: "في العموم أنا شخص لما بيصحى مابيرجعش تاني".

وسأل أحد المتابعين: "لو هتتجوزي لاعب كرة أجنبي يكون مين؟"، لتجيب بقولها: "بوفون"، وهو لاعب كرة قدم إيطالي شهير، لعب مع منتخب بلاده وفريق يوفنتوس وعدد من الأندية الأخرى.