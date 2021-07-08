وفاة شاعر عربي بارز

توفي، اليوم الأربعاء، الأديب والشاعر السوري محيي الدين الصالح، وفقا لما أعلنت مواطنته الفنانة سوزان نجم الدين، عبر حسابها في موقع "تويتر".

وغردت سوزان نجم الدين بمجموعة صور جمعتها بالأديب الراحل محيي الدين الصالح، الذي يعد عمها الشقيق لوالدها، تاركة كلمات النعي والمواساة، كما عبرت عن حزنها لرحيله.

ووصفت سوزان نجم الدين عمها بالفيلسوف المثقف، مؤكدة أنه كان رفيقا للصغار والكبار، وأشارت إلى أنها ستشتاق إليه ولوالدها، لا سيما أنه آخر أعمامها.

وكتبت سوزان نجم الدين قائلة: ”‏رحم الله آخر أعمامي وأقربهم إلى قلبي الأديب الشاعر والفيلسوف المثقف محي الدين الصالح صاحب القلب العذب ورفيق الصغار والكبار وتغمده الله بواسع رحمته“.

وتابعت سوزان نجم الدين تقول: ”عسى أن يلتقي بأبي الحبيب في جنة الخلد إن شاء الله.. رحمكما الله وكم سنشتاق إليكما إلى أن يحين اللقاء“.