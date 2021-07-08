نجل عادل إمام يعلق على أنباء تدهور الحالة الصحية للزعيم

كشف المخرج المصري، رامي إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالده.

وقال رامي إمام، أن "الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه"، مضيفا: "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس"، وذلك حسب "صحيفة الوطن".

وتابع قائلا: "ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته".

وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، وظهرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عن الظهور، وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهي سبب الغياب.

كما تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خبرا يفيد بإصابة عادل إمام بفيروس "كورونا"، فيما نقل موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، عن مصادر لم يسمها، أن هذه أخبار "غير صحيحة".

ونفى الموقع الأخبار التي تم تداولها حول تدهور الحالة الصحية للزعيم، ونقله إلى المستشفى بعد إصابته بـ"كورونا"، مشيرا إلى أن عادل إمام "لا يغادر منزله وملتزم بالحجر الصحي"، وأكد أنه "حاليا يحظى برعاية طبية وأسرية ممتازة ويعيش يومياته بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي".

يذكر أن "الزعيم" عادل إمام كان قد قدم مؤخرا مسلسل "فلانتينو" في السباق الرمضاني لعام 2020، وشارك معه عدد من الفنانين منهم داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.رة على أنباء تدهور الحالة الصحية للزعيم