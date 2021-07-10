نقابة فناني سوريا: اربطوا الأحزمة وامتنعوا عن التدخين... والسبب؟

وفي كتاب وجهه إلى "العاملين في مجال التلفزيون والسينما والمسرح"، طالب نقيب فناني سوريا، زهير رمضان، بالحرص على: عدم التدخين أثناء أداء الأدوار (إلا عند المتطلبات الدرامية الضاغطة جدا)، لأن "تدخين الممثلين في المشاهد يسهم في ترويج عادة التدخين الضارة في المجتمع"، حسب الكتاب.كما طلبت النقابة من أعضائها الممثلين ربط حزام الأمان عند تصوير مشاهد قيادة السيارات، وذلك "لتعليم الجمهور الالتزام بقوانين المرور والسلامة المرورية أثناء قيادة السيارات"كذلك طلبت من الممثل الذي يضطر في المشهد للتحدث عبر هاتفه النقال وهو في السيارة، أن يوقف سيارته إلى جانب الطريق "وفق الأصول حتى إتمام مكالمته ثم الانطلاق مجددا، بحيث يرى المشاهد هذا الاحترام لقوانين المرور، ويعتاد عليها"وفي مسوغات ذلك، قالت النقابة إنه يأتي "تعزيزا لدور الفن في ترسيخ الممارسات اليومية الملتزمة بقواعد الصحة العامة والذوق العام"، وكذلك "استنادا إلى ما للفن والفنانين من تأثير قوي ومباشر على سلوك المشاهدين اليافعين والشباب بشكل خاص".