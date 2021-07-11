فنان مصري يدخل العناية المركزة إثر جلطة في القلب

وكتبت زوجة عبيد، نجلاء عبدالسلام، عبر حسابها على فيسبوك "اللهم أنت الشافي المعافي اشف مجدي، أتمنى على كل الأصدقاء الدعاء له، مجدي ما زال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفوا جنبي في الأزمة اللي إحنا فيها حاليًا".ومجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات، بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها ”أفراح القبة، ودون ذكر أسماء، وأبو العروسة 2، وغيرها.واشتهر الفنان مجدي عبيد بدور حسين أبو الروس، في مسلسل ”حديث الصباح والمساء“، وبدأت تزداد شهرته في عالم الدراما إذ قدم دورا مميزا تعاطف معه وقتها الجمهور، حين جسد دور رجل لا يتمتع بأي سيمات الوسامة، ولكنه يمتاز بالطيبة والرومانسية.وكان آخر عمل له بالدراما قبل تعرضه للجلطات في رمضان 2019، مسلسل "عمر ودياب" مع المخرج معتز التوني، ومن تأليف فاروق هاشم، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.وتدور أحداث المسلسل في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذى يقع فيه بطلا المسلسل.أما بالنسبة للسينما، فكانت مشاركته في فيلم ”يوم وليلة“ مع المخرج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، ومحمد عادل، هي آخر أعماله السينمائية .وقدم عبر رحلة طويلة امتدت لأكثر من ربع قرن مع مسرح الثقافة الجماهيرية، عددا من العروض المسرحية بدأها سنة 1986 مع فرقة ببا المسرحية بعرض ”جحا وبقرة السلطان“. قدم مع فرقة الغربية القومية عرض ”قوم يا مصري“ في 2011.يذكر أن عبيد ابتعد منذ سنوات عن الأعمال الفنية، بسبب مضاعفات الجلطات التي أصابته، وأدت إلى بطئه في الكلام والتأثير على نبرة صوته كما صرح من قبل في عدد من اللقاءات التلفزيونية، إذ أصيب بـ 3 جلطات في المخ، وأخيرا جلطة في القلب.