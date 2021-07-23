بالفيديو: "عايشين ومش عايشين".. ما جديد فضل شاكر؟

نشر الفنان اللبناني فضل شاكر أغنيته الجديدة "عايشين ومش عايشين" عبر قناته الخاصة على موقع "يوتيوب".





وقال شاكر في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" متوجها إلى متابعيه تعليقا على إصدار الأغنية: "عايشين ومش عايشن هديتي لكم في عيد الأضحى".



والأغنية من كلمات رؤوف رأف، وألحان أحمد العمر ومحمد الأيوبي، وتوزيع عمرو الخضري، وإنتاج ماجد سليمان.

عايشين ومش عايشن هديتي الكم في عيد الأضحى ، غدا الساعة 9 وكل عام وانت بألف خير 🌹#عايشين_ومش_عايشين

فضل_شاكر pic.twitter.com/SfU9g6mMHb — فضل شاكر (@fadel_chaker) July 20, 2021

وكان شاكر طرح أغنية "لسه الحالة ماتسرش" منذ حوالي 4 أشهر عبر قناته على "يوتيوب"، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور وتوزيع صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف إياد النقيب.



أصدرت المحكمة العسكرية اللبنانية في 16 ديسمبر 2020 أحكاما على شاكر بالسجن 22 عاما مع الأشغال الشاقة، فيما اعتبر الأخير أنه "من المعيب" على الدولة اللبنانية أن تصدر هذه الأحكام بحق فنان مثله".



ويعيش شاكر منذ سنوات في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان هربا من الأحكام القضائية الصادرة بحقه، بعد إدانته بتهمة "التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم" وتمويل "مجموعة الأسير" المسلحة، والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية لهم".