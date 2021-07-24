فنان كويتي يعلن اصابته بكورونا

وقال العقل (وهو من مواليد 1953) عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام، :"إلى أهلي وأحبابي وجمهوري في الكويت، والخليج العربي الغالي، أتمنى لكم عيد أضحى مباركًا، أعاده الله عليكم باليمن والبركات، لا فاقدين ولا مفقودين".وتابع العقل في منشوره: "أعتذر عن عدم مشاركتي في مسرحية عيد الأضحى وذلك لظروف خارجه عن إرادتي لإصابتي بفيروس كورونا، وحفاظًا مني على سلامتكم وسلامة أهل بيتي، وحيث إنه تم عزلي لإصابتي بفيروس كورونا، لله الحمد في أوله وآخره، وبعد التشافي أنا الآن في أفضل حال، أشكر لكم تقديركم ومحبتكم، وأتمنى أن ألقاكم في ظروف أفضل".واختتم الفنان الكويتي حديثه، قائلًا: "ألتمس العذر منكم، عسى الله أن يحفظكم جميعًا".