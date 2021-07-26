اعلامية كويتية تهاجم سمية الخشاب بسبب ظهورها المتكرر على "سناب شات"

وقالت فجر السعيد في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصدفة قادتني إلى حساب الفنانة سمية الخشاب في snapshat وبديت أتابعها من باب الفضول وكونها نجمة مهمة، قلت أتعرف على الجوانب المختلفة في شخصيتها بعيدا عن التمثيل".وأضافت: "اكتشفت أن هناك سوء فهم قوي عندها عن فكرة السناب، أتصور أنها تعتقد السناب هو مراية كل شوية تبص على نفسها فيها أنا حلوة، شعري حلو، بعرف أعمل بوز البطة ولا لا، لا يا حبيبتي إنتي فاهمة الموضوع غلط، السناب شات برنامج social_life يستعرض فيه المشتركين يومياتهم ليكون هناك تواصل اجتماعي".واختتمت الإعلامية الكويتية منشورها بقولها "مو معقولة حبيبتي كل السنابات نشوف سمية وعيون سمية وحواجب سمية وهم بيرقصوا ورقبة سمية وهيا بتتكسر من الطرب، وجمال ودلع سمية، أسبوع أتابعه ما شفت إلا عيون سمية وشفايف سمية وشعر سمية، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم.. صعبة".من ناحية أخري، كانت الإعلامية الكويتية قد أعلنت عن توقف جميع برامج قناة "سكوب" في الكويت اعتبارا من يوم الأحد، مبينة أن القرار جرى اتخاذه رسميا وفق ما توقعت.وأوضحت فجر السعيد، أن المحطة ستقوم ببث الأغنيات فقط، كاشفة أن السبب وراء ذلك هو ”كي لا تقوم وزارة الإعلام الكويتية بسحب الترخيص“، وتابعت أن كل برامج القناة لمن يرغب بالاستمرار في المتابعة ستكون متاحة عبر الاشتراك في منصة ‎#NXT.وغردت فجر السعيد، عبر حسابها في موقع ”تويتر“، قائلة: ”اعتبارا من اليوم.. ستتوقف كل البرامج في محطة ‎#سكوب كما وعدتكم سابقا.. وستذاع فقط أغنيات، كي لا تقوم وزارة الإعلام بسحب الترخيص.. وكل برامج القناة متاحة لمن يرغب في الاستمرار في متابعتنا، ولكن عليه أن يشترك في منصة ‎#NXT".