محمد رمضان يتعرض لانتقادات بعد نشره صورة "غير لائقة" من داخل طائرته الخاصة

عاد الفنان المصري محمد رمضان لإثارة الجدل من جديد بصورة جديدة داخل طائرته الخاصة العائدة من دبي.

وتعرض رمضان لانتقادات حادة من الجمهور لنشره صورته على موقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها وهو يجلس عاريا على كرسي الطائرة، ويدخن السجائر ويحمل على قدمه لاب توب، وترك الفنان المصري الصورة دون تعليق، إلا أن الجمهور هاجمه بشدة.