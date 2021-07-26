بالفيديو.. الفنان عدنان بريسم خياطٌ ماهرٌ! فهل يندم على دخوله عالم الفن؟

استضافت الإعلامية أنغام القرغولي الأسبوع الماضي النجم عدنان بريسم في برنامجها الجديد "هايواي" في حلقة منوّعة وجميلة، نالت نسبة مشاهدات عالية جداً على شاشة السومرية وعلى قناتها على يوتيوب وعلى الموقع الإلكتروني.

والملفت أن الفنان عدنان بريسم كان على طبيعته طوال الحلقة فأخذ الحوار منحىً عفوياً تخلله سوالف وأخبار وذكريات جميلة ومواقف مرّ بها خصوصاً خلال مشاركته في برنامج "ذي فويس". واعترف خلال الحلقة أنه ندم على دخوله مجال الفن رغم نصائح خاله الذي لم يشجعه أبداً على هذه الخطوة رغم موهبته الكبيرة.

لكن أكثر ما أعجب المتابعين في الحلقة كانت عودة الفنان عدنان بريسم إلى محل الخياطة وممارسته المهنة التي احترفها قبل دخوله مجال الفن. يتقن العمل بماكينة الخياطة وخبير بأنواع الأقمشة والقصات وكيفية التصرف بها. ووثّقت كاميرا برنامج Highway حرفيته في هذه المهنة وكذلك الذكريات الجميلة التي استرجعها. ولم يبخل علينا الفنان عدنان بريسم بأخبارٍ من الماضي تذكره بالأيام الجميلة التي قضاها في محل الخياطة والمهنة التي برع فيها!