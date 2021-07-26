شهد الشمري تستقبل مولودتها الأولى.. وزوجها يعرض لحظات ولادتها

استقبلت الشاعرة والإعلامية العراقية، شهد الشمري، مولودتها الأولى “ناي”، في أجواء مليئة بالفرح والبهجة، كما نشرت تفاصيل دخولها غرفة الولادة ولحظات استقبالها.

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وأعلن فهد زيد إنجاب زوجته لمودتهما الأولى عبر حسابه في “إنستغرام”، معرباً عن سعادته، حيث ظهر وهو يردتي الملابس المعقمة، ويحمل مولودته، في لحظة ستظل محفورة في ذاكرته كأب، تجاه استقباله أول مولودة له.



واعتبر زوج فهد الشمري ابنته التي أطلق عليها اسم “ناي”، أنها إضافة لعالمه الجديد، إذ كتب في تعليقه على الصورة: “هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)”. وأعلن فهد زيد إنجاب زوجته لمودتهما الأولى عبر حسابه في “إنستغرام”، معرباً عن سعادته، حيث ظهر وهو يردتي الملابس المعقمة، ويحمل مولودته، في لحظة ستظل محفورة في ذاكرته كأب، تجاه استقباله أول مولودة له.واعتبر زوج فهد الشمري ابنته التي أطلق عليها اسم “ناي”، أنها إضافة لعالمه الجديد، إذ كتب في تعليقه على الصورة: “هذه أول مرة ألمس وأستشعر الفرح بين يدي ابنتي أجمل إضافة لعالمي ابنتي (ناي)”.

ولم تتوقف احتفالات فهد زيد عند حدود تلك الصورة، بل عبر عن شكره وامتنانه لزوجته التي خاضت رحلة الحمل والولادة، مطمئناً الجمهور على وضعها الصحي بصورة عبر خاصية “ستوري”، في حسابه على “إنستغرام”، وكان ممسكاً يدها أثناء تواجدها في غرفة العمليات. وكتب زيد قائلاً: “بنت روحي أم ناي، ألف حمد الله على سلامتج”.

بينما نشر صورة لها وهي على ما يبدو كانت تجري الفحوص قبل عملية الولادة، حيث اتضح منها تجهيزها بشكل كامل، معلقاً عليها بقوله: “يا عافيتي وبعد بيتي ونبض قلبي ونفس ريتي”.

ونشرت شهد صورة لزوجها وهو يحمل المولودة الجديدة، وعلقت عليها:”انت (الصح)الوحيد بحياتي اليوم شفت بيك حنان الاب والزوج والحبيب والصديق،، هنيالنا بيك انت اروع (أب) بالدنيا شكرا لكرمك يا رب”.

وأضافت في تعليق آخر:”بكل عمري ما حسيت طعم الفرح جاي وسنيني كلها تروح فدوه لوجه (ناي) صباحكم سعاده”.

وكانت شهد الشمري قد فاجأت الجمهور بإعلان خبر حملها، نهاية مايو الماضي، حيث كشفت عن صور جمعتها بزوجها من خلال حفل مصغر، تمت إقامته في أحد المطاعم، احتفالاً بتلك المناسبة.

ونشرت الشمري تلك الصور عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت: “شكراً لكلامكم الحلو ولمحبتكم ربي يرزقكم أضعاف سعادتي، وأتمنى يا رب يجمع كل اتنين يحبون بعض ويعيشون أجمل أيام حياتهم”، ثم نشرت مجموعة صور أخرى وأرفقتها بأبيات شعر.

من جانبه، قام زوجها فهد زيد بالكشف عن جنس المولود، وذلك من خلال صور نشرها على “إنستغرام”، وأرفق تعليقاً على الصور، قائلاً: “كل انتظار مزعج بالحياة إلا انتظار بنوتي”.

وأقامت شهد وزوجها حفلة لمعرفة جنس الجنين مؤخرا، وكانت علامات الحمل بالأشهر الأخيرة واضحة عليها.

الملفت بخبر الحمل أنه جاء بعد 3 أشهر تقريباً من حفل الزفاف، إلا أن الحقيقة كانت أنهما تزوجا أثناء فترة بداية فيروس كورونا ولم يُقيما أي حفل وقتها وانتظرا الوقت المناسب للإعلان عنه، والذي كان بعد الزواج بعدة أشهر.