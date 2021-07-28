شهاب جوهر وإلهام الفضالة يلجآن إلى القضاء.. لهذا السبب!

أعلن الفنان الكويتي، شهاب جوهر، أنه وزوجته الفنانة إلهام الفضالة، سيلجآن إلى القضاء ضد المسيئين لهما، من دون أن يوضح تفاصيل بشأن ذلك التقاضي والأشخاص المستهدفين.

واكتفى شهاب جوهر بنشر صورة جمعته بزوجته وبينهما المحامية مريم البحر، وذلك عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، في إشارة واضحة إلى أنه تم اللجوء إليها لبدء ما هو مناسب بشكل قانوني.

يأتي هذا بعد أن تعرض شهاب جوهر، وإلهام الفضالة، لبعض الإساءات منذ الكشف عن زواجهما الذي وقع بتاريخ 13 يوليو الجاري، حيث وقعت مناوشات عبر مقاطع فيديو كان بها بعض الأطراف.

وترك جوهر تعليقاً على الصورة التي نشرها، قائلاً: "مع إمبراطورة المحاماة مريم البحر.. جذي حلوين أكيد حلوين، واضحين أكيد واضحين، جاهزين أكيد جاهزين".

وأعلنت إلهام الفضالة، الأسبوعين الماضيين، زواجها رسمياً من الفنان الكويتي شهاب جوهر، لتحسم بذلك الشائعات والأقاويل التي انتشرت عبر "السوشيال ميديا"، بعد انتشار صورة من عقد قرانهما سوياً.

ونشرت إلهام الفضالة صورة عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وهي ترتدي فستاناً أبيض، وبجانبها شهاب جوهر بجلباب العرس، وعلقت قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تم عقد قراني على شهاب جوهر".