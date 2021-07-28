صابرين تكشف عن سبب خلعها الحجاب

وقالت صابرين في حوار تلفزيوني، "حسيت إني مش بعمل الصح أوي ولا الغلط أوي، قولت ليه أكون بوشين أو 3 وشوش".وأشارت إلى أنها "كانت في مرحلة بين الصواب والخطأ، قبل خلع الحجاب فلم تكن تفعل أيا منهما بصورة واضحة"، مؤكدة أنها "تلقت العديد من التعليقات السلبية وموجة من الهجوم بسبب ارتدائها الباروكة، لذا قررت أن تتخلى عنها وتتخلى عن الحجاب".وقالت صابرين إنها ارتدت الباروكة في وقت سابق لتكسب نفسها بعدما شعرت بأنها ستحب نفسها بهذا الشكل وستكون راضية ومتصالحة، معقبة: "مفيش حد بيسألني إنتي صليتي الفجر ولا صمتي يوم عرفة.. مفيش حد بيعرف علاقاتنا اللي السر مع ربنا وهذه أسمى علاقات".وأوضحت صابرين، أنها تتقبل نصائح تردها من البعض بحب شديد، بينما تحدثت عن آخرين قالت إنهم مخصصون لـ"التهزيق والبهدلة"، وفق تعبيرها.وكانت الفنانة قد فاجأت معجبيها بخلعها الحجاب بشكل نهائي في 2019، حيث انتشرت صورتان لها تظهر فيهما لأول مرة بدونه وبدت بشعر مصبوغ باللون الأشقر.