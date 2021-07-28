بالفيديو: السومرية تزور الفنان جاسم شرف للاطمئنان على صحته  

جاسم شرف فنان قدم الكثير برسمه البسمة على وجوه الملايين، لكنه جوبه بخبر وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صفحات كانت تسعى لحفنة من الاعجابات على حساب الحقيقة... ليطمئن بدوره جمهوره بسلامته وعدم صحة تلك الشائعات.













وعلى طول مسيرته الفنية التي امتدت لواحد وأربعين عاما قدم الفنان جاسم شرف العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أبرزها بيت الطين وبيت وخمس بيبان واطراف المدينة.. والتي تركت كلها اثارا بنفوس محبي الفن العراقي.





وشكلت تلك الشائعة صدمة للعديد من محبي الفنان جاسم شرف، أبرزها عائلته التي طالبت الجهات الحكومية والفنية المختصة بوضع حد لتلك الممارسات التي تضر بهم.وعلى طول مسيرته الفنية التي امتدت لواحد وأربعين عاما قدم الفنان جاسم شرف العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية أبرزها بيت الطين وبيت وخمس بيبان واطراف المدينة.. والتي تركت كلها اثارا بنفوس محبي الفن العراقي.