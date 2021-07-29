هيفاء وهبي تثير الجدل بملابس وحذاء غريبين ووضعية جلوسها تعرضها للانتقادات!

أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جدلاً واسعاً في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بسبب ملابسها الغريبة فيها.





وظهرت هيفاء وهبي بالصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، بجمبسوت ذهبي لامع، وحذاء أحمر غريب أيضاً، وتركت شعرها مسدولاً.

وعلقت هيفاء على أحد الصور: (السكوت من ذهب).

وكتبت على صورة أخرى: (ثلاث قواعد ذهبية، لا تكذب، لا تغش، لا تستسلم، شكراً).

وعلقت على صورة ثالثة من نفس جلسة التصوير: (الراحة لا تقدر بثمن …فأغلق النافذة التي تؤذيك مهما كان المنظر جميل).

انتقادات وهجوم

لكن إطلالة هيفاء وهبي الغريبة وطريقة جلوسها، لم تعجب معظم متابعيها، وجاء في التعليقات: (صوره تخوف).

وكتبت أخرى عن وضعية جلوسها: (سكري رجلك قبل النافدة).