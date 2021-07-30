انتكاس الحالة الصحية للفنانة انتصار الشراح

أعلن الفنان الكويتي داوود حسين عن انتكاس الحالة الصحية لمواطنته الفنانة انتصار الشراح، وتحويلها لمستشفى "ويلستون" بلندن.

وقال داوود، عبر حسابه في "انستغرام": "دعواتكم لاختنا العزيزة انتصار الشراح.. اللهم اشفيها وعافيها واشف وعافي كل مريض يا أرحم الراحمين".

وقبل حوالي شهر، كشفت "دلال" ابنة الفنانة انتصار الشراح عن مفاجأة بشأن مرض والدتها، ورفض مستشفى "مايو كلينك" في أميركا استقبالها لعلاجها، مؤكدةً أنَّ حالة والدتها لا تستدعي السفر للخارج.

ونقلت الإعلامية الكويتية مي العيدان تصريحات أدلت بها ابنة انتصار الشراح لصحيفة "الراي" الكويتية، بأنّ وزارة الصحة لم تُقصّر معهم، وكذلك وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري، مشددةً على أنّ الردّ من مستشفى "Mayo clinic" في الولايات المتحدة الأميركية لم يأتِ برفض علاج والدتها، لكنّه أوصى باستكمال الخطة العلاجية الحالية

وبيّنت ابنة انتصار الشراح أنّ هذا الموقف دفع المكتب الصحي في أميركا إلى المحاولة مع مستشفيات أميركية أخرى، تستقبل الحالة المرضية لها، حيث تقدَّمت بالشكر لكل من وقف إلى جانب والدتها في هذه الأزمة الصحية.

وكانت الفنانة انتصار الشراح قد تعرضت لتسمم في الدم قبل دخولها العناية المركزة في المستشفى الأميري، فضلاً عن معاناتها مضاعفات صحية، بعد خضوعها لعملية جراحية لاستئصال تقرحات في الأمعاء.