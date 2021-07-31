وفاة فنانة كويتية بعد صراع مع المرض

توفيت اليوم الفنانة الكويتية انتصار الشراح في العاصمة البريطانية لندن بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما.

وكانت الحالة الصحية للفنانة الراحلة قد تدهورت أثناء تلقيها العلاج في لندن إذ نقلت الى احدى المستشفيات هناك بعد انتكاس حالتها الصحية في الكويت.

انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمة الله تعالى الغاليه انتصار الشراح الى رحمةالله بعد صراع مع المرض بالعاصمه البريطانيه بمستشفى وليستون عزاءنا الى عائلتها ولكل محبينها رحلت بنت شارد بن جمعه من نفس الارض التي رحل منها شارد. . باي باي لندن. . باي باي انتصار#انتصار_الشراح pic.twitter.com/lZ0LmWyrOZ — مي العيدان (@mayal3eidan) July 31, 2021

وتعتبر الفنانة انتصار احدى عمالقة الفن الكوميدي في الكويت و اشتهرت بأدوارها الكوميدية التي أدخلت السرور على قلوب الكثيرين من خلال المسرحيات والمسلسلات و البرامج الكوميدية.

ومن أهم أعمالها مسرحية "باي باي لندن" و "انتخبوا أم علي" و برنامج "فضائيات" و أوبريت "بعد العسل" و غيرها من الأعمال التي أثرت الساحة الفنية الكويتية والخليجية.

والفنانة انتصار الشراح من مواليد 1962 وبدأت العمل الفني في عام 1980.