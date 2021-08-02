بعد أشهر من انفصالها.. خطوبة نيللي كريم وهذه هوية العريس

الف مبرررووك ياست العرايس نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الاسكًواش العالمي ❤️❤️❤️ ربنا يسعدكم ويحفظكم 🧿 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/dPjFOT0zDb — Hala Sarhan (@HalaSarhan) August 1, 2021

وأكد مصدر مقرب أن نيللي كريم أقامت حفل الخطوبة بشكل عائلي في منزلها، وجرى تحديد منتصف أغسطس موعدا لإتمام الزواج وعقد القران داخل إحدى القاعات.وأوضح المصدر أن نيللي كريم تخطط لبدء شهر العسل في جزر المالديف عقب الزواج مباشرة، على أن تعود بعد ذلك لاستكمال أعمالها السينمائية.وهنأت هالة سرحان الفنانة نيللي كريم بالخطوبة من خلال تغريدة عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”‏ألف مبروك يا ست العرايس نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الاسكًواش العالمي ربنا يسعدكم ويحفظكم“.وهشام عاشور يعد من أفضل 10 لاعبين في رياضة الاسكواش في العالم، وبعد اعتزاله عاش في أمريكا وأنشأ أكاديمية اسكواش، إلا أنه عاد لمصر هو وشقيقه رامي عاشور بطل العالم في الاسكواش 3 مرات.دخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه بهوليوود، كما شارك هشام عاشور في عمل فني بمصر، وهو مسلسل ”حرب أهلية“ مع النجمة يسرا في السباق الرمضاني الماضي.الجدير بالذكر أن نيللي كريم أعلنت انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، في مارس الماضي، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية: ”فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت“.وفي يونيو 2020، كانت نيللي كريم قد أعلنت خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.