الفنانة أحلام تتخذ قراراً مفاجئاً!ّ

وجاء هذا الخبر بعد فترة طويلة من النشاط الفني والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير، وهذا ما دفعها للابتعاد عن الساحة الفنية لأخذ قسط من الراحة والاستجمام، بحسب ما نشرته مجلة "لها".وكتبت أحلام على صفحتها تقول: "مساء الخير حبايبي... قررت آخذ إجازة قصيرة لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل بإذن الله أول شهر تسعة.... اللهم إني استودعتك نفسي وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك... استودعتكم الله".ورحب الجمهور بقرارها هذا وتفاعل معه بكل محبة وسرور متمنين لها قضاء أجمل الأوقات، متسائلين عن الوجهة التي اختارتها لقضاء إجازتها خصوصا بعد أن أرفقت المنشور بإيموجي الطائرة.