خبر وفاة "حياة الفهد" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي... وصورة تكشف الحقيقة

أثار خبر وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وتصدّر اسم حياة الفهد التريند عبر "تويتر" ضمن تفاعل من الجمهور ومواقع الأخبار الفنية التي جزمت بأن الخبر صحيح إلا الفنانة الكويتية نفت بنفسها هذه الشائعة.



ونشرت حياة الفهد صورة من زيارتها لأحد مطاعم المأكولات العراقية في دبي، مع مدير أعمالها يوسف الغيث، وتوجهت بالشكر لإدارة المطعم على حسن ضيافتهم.