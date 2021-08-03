كلمة "عجوز" تُفقد فنانة عربية أعصابها وتجعلها تكشف المستور عن طلبات الزواج (فيديو)

تصدرت الفنانة شمس الكويتية، حديث السوشيال ميديا بعد إنفعالها بعنف على إحدى متابعاتها التي وصفتها بـ(العجوز).
كان ذلك أثناء بث مباشر لشمس الكويتية عبر تطبيق (سناب شات)، حين تفاجأت بتعليق إحدى المتابعات تقول (صارت عجوز بس حلوة)، حيث تبلغ شمس من العمر 41 عاماً.
وهو ما جعل شمس تنفعل وتهاجم السيدة قائلة: (حبيبتي أنا عجوز، اوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك).
وكشفت شمس الكويتية أنها محل نزاع بين الرجال، وأنهم يتهافتون عليها قائلة: (وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها).
وختمت شمس رسالتها للمتابعة بقولها: (عيوني اوصلي عمري وخذي ربع اللي أنا فيه.. ما بقول شهرة ولا إني فنانة.. لا في إن أنا الله سبحانه أعطاني القبول).
ولم تسلم شمس من الانتقادات على تصرفها، وجاء في التعليقات: (انا الي اعرفه الحرمه اذا كبرت تستر على نفسها اكثر وتخاف الله خذي عكس).
وكتب آخر: (طلبات الزواج اللي تحبك حبيبتي حق رغبه ياخذوها منك شهرين ويقولو لك باي… إذا فيه رجال بيموتون عليك فعشان جسمك فقط مو حب شخص).