كلمة "عجوز" تُفقد فنانة عربية أعصابها وتجعلها تكشف المستور عن طلبات الزواج (فيديو)

تصدرت الفنانة شمس الكويتية، حديث السوشيال ميديا بعد إنفعالها بعنف على إحدى متابعاتها التي وصفتها بـ(العجوز).





كان ذلك أثناء بث مباشر لشمس الكويتية عبر تطبيق (سناب شات)، حين تفاجأت بتعليق إحدى المتابعات تقول (صارت عجوز بس حلوة)، حيث تبلغ شمس من العمر 41 عاماً.



وهو ما جعل شمس تنفعل وتهاجم السيدة قائلة: (حبيبتي أنا عجوز، اوصلي عمري تكفين ووريني دعامية وجهك شلون توصلين عمري شلون يكون شكلك).



وكشفت شمس الكويتية أنها محل نزاع بين الرجال، وأنهم يتهافتون عليها قائلة: (وريني كيف يتقاطعون عليكي الرجال حتى من الكواكب، حتى من الفضاء يدورون علي، أنا والله لو أحط في بالي أطلع لكم طلبات الزواج اللي تجيني على الخاص في كل أكونتاتي وربي تقولون شنو ما في غير هالمرأة كل العالم تبيها).