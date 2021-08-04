ما حقيقة وفاة أحمد السقا؟

تصدر اسم الفنان المصري أحمد السقا، التريند على محرك البحث "غوغل"، وذلك إثر انتشار شائعات عن وفاته، ثبت لاحقا أنها غير صحيحة وأن السقا يتمتع بصحة جيدة.





وقالت "بوابة أخبار اليوم"، إن اسم أحمد السقا تصدر التريند، مساء امس الثلاثاء، إثر انتشار شائعات تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أنباء مزيفة عن وفاته، مشيرة إلى أن هذا الأمر أصاب جمهور السقا بصدمة كبيرة.