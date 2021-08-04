بالصورة: هيفاء وهبي ترثي ضحايا انفجار مرفأ بيروت: "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان"

وظهرت هيفاء وهبي في صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وهي تقف أمام المرفأ المدمّر نتيجة الإنفجار، مرتديةً فستاناً باللون الأبيض وتحمل بيدها باقة من الورود البيضاء.وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "اليوم الذكرى الأولى لعيد موتك يا لبنان، إتغير المنظر الي كنت شوفه من شرفة بيتي المطلة عليك يا مرفأ! كنت أوقف عالشرفة و شوف بيروت الحلوة، شوف الأضوية والناس عمتتمشى مبسوطة! هلا صار المنظر جرح.. صرت شم ريحة وجع وصرخة كل شخص فقد غالي عقلبه بالانفجار! لكل طفل ولكل شاب ولكل صبية ولإلك يا سحر.. لكم يا ملائكة بالسما بهدي وردة بيضا متل روحكم البريئة الي ما ذنبها !!المنظر اتغير يابيروت".وأضافت: "بترجاكي ارجعيلنا يا حلوة اشتقنالك.. ببوس إيدَك يا لبنان قاوم جبروتهم وقسوتهم ما تروح مطرح ما بدن ياخدوك.. دخيلك يا وطنّا ما إلنا غيرك.. يا سندنا و يا ضهرنا المكسور نحنا حدّك مارح نتركك لترجع توقف عإجريك، وقلّها لبيروت الي راقدة بالعناية الفائقة نحنا واقفين برّا بس عمبيقولولنا الزيارة ممنوعة ما عمبيخلونا نفوت نطمن عليها".وختمت بالقول:"اليوم لابستِلك انا ابيض يا حلوة.. لونك، لون الأمل اللي ما بدي افقده قومي اوقفي مشّي معنا نرجع لهونيك".