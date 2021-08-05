وفاة ممثل إيراني شهير في بيروت خلال تأديته أحد المشاهد الخطيرة

وأفادت مصادر لصحيفة "النهار العربي" أن "جثمان أقدسي لا يزال في مستشفى القديس جاورجيوس في منطقة الأشرفية، على أن يتم نقله خلال الأيام المقبلة إلى مسقط رأسه في العاصمة الإيرانية طهران".وأوضحت المصادر أن "أقدسي تعرض لإصابة خطيرة وحادة في رأسه وأنحاء مختلفة من جسمه قبل أن يدخل في غيبوبة لساعات قليلة، ثم وفاته، إذ كان من المفترض خضوعه لعملية جراحية ضرورية، إلا أن مؤشرات جسمه الحيوية كانت منخفضة جدا ولم تسمح بإجرائها".وأرشا أقدسي حاصل على درجة الدكتوراه في علم أسلوب "البدلاء" في لعب الأدوار والمشاهد الخطرة في الأفلام، وذلك بعد استكماله اختبارات صعبة ومعقدة في العاصمة الروسية موسكو، ونال أيضا شهادة هوليوود في لعب الأدوار الخطرة لـ"الممثل البديل".ومن أبرز أعماله: "موت الضوء" و"يوغا كونغ فو" و"سكايفول" أحد أفلام سلسلة "جيمس بوند" والذي نال عنه جائزة SAG عن المجازفة التي أداها خلاله.