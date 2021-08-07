عقد قران رحمة رياض وألكسندر علوم (فيديو وصور)

احتفلت المطربة العراقية رحمة رياض، بعقد قرانها على الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، وذلك بعد شهرين ونصف من خطبتهما التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.





وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تضمنت ظهور الفنانة العراقية رحمة رياض، مع زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم وهما يطلان على الحضور وسط مقابلتهما بالورود وأهازيج الأفراح.

وفي مقطع آخر ظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني وسط تفاعل من جانب الحضور، فيما تداول أصدقاء مقربون عبر ”الاستوري“ في موقع ”إنستغرام“ مقاطع فيديو هنأوا خلالها رحمة رياض بعقد قرانها.

وجرت خطوبة رحمة رياض في 23 مايو الجاري، فيما عرف الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، بعدما لمع اسمه خلال شهر رمضان الماضي بسبب دوره في مسلسل ”أم بديلة“.

ونشرت رحمة رياض، عبر صفحتها في موقع ”إنستغرام“، عند خطوبتها صورة لها وهي تمسك بيد ألكسندر علوم، واكتفت بتعليق ”باركولي“ على الصورة دون أن تدلي بأي تفاصيل، لكن المتابعين اعتبروا ذلك بمثابة إعلان خطوبتها على الممثل العراقي.

وانهالت حينها تعليقات التهنئة للفنانين العراقيين التي تبارك لهما بالخطوبة وتتمنى لهما السعادة ودوام الحب والتفاهم.