فنانة سعودية تثير الجدل برقصها وسط مشروبات كحولية (فيديو)

أثارت الفنانة السعودية وعد سخط وانتقاد الكثيرين في المملكة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها قبل أيام وهي ترقص وبجانبها العديد من المشروبات الكحولية المختلفة.

وأظهر الفيديو المنشور على منصة "إنستغرام" الفنانة وعد وهي ترقص خلال عطلتها في جزر المالديف أمام "بار"، عليه العديد من المشروبات الكحولية.





وتعرضت الفنانة للانتقادات على الرغم من إعلانها أنها لا تتواجد في منزلها بل في فندق ولا يمكنها أن تتحكم بديكور المكان.



ووجه محبي وجمهور نصيحة بالتنبه في المستقبل إلى مكان تصويرها الفيديو لكي لا تتعرض للانتقادات من قبل الآخرين.