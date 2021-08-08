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الموت يفجع فنان كويتي

فن وثقافة

2021-08-08 | 03:54
الموت يفجع فنان كويتي
7,223 مشاهدة

توفّت نجاة جاسم القشطي، زوجة الفنان الكويتي عبدالإمام عبدالله، إذ تجري الأسرة حاليا تحضيرات مراسم تشييع جثمانها ودفنها.

وكشف جاسم بن ثاني، نجل الفنان عبدالإمام عبدالله، عن وفاة والدته نجاة القشطي من خلال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، بعد 3 أشهر من تعرض عبدالإمام عبدالله، لجلطة دماغية نقل على إثرها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

وكتب جاسم بن ثاني، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى نجاة جاسم القشطي زوجة عبدالإمام عبدالله بن ثاني ووالدة كل من طلال وجاسم".


وأضاف "سوف يحدد موعد الدفن لاحقا.. أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون".


وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على تعزية عبدالإمام عبدالله في مصابه، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها في موقع "إنستغرام"، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة.

وكتبت مي العيدان "نعزي الفنان الكبير عبدالإمام عبدالله في وفاة زوجته أم طلال (نجاة القشطي) اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك وأنزلها منزلا حسنا.. ادعوا لها فالدعاء رزق الميت".
وكانت مصادر أشارت في مايو/ أيار الماضي إلى أن الفنان عبدالإمام عبدالله، تم نقله إلى مستشفى مبارك في الكويت العاصمة، حيث اتخذت الإجراءات الطبية اللازمة، وأن حالته الصحية مستقرة.

وقالت الإعلامية الكويتية نيفين أبو العوافي في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لله الحمد والمنة تخطى الفنان القدير عبدالإمام عبدالله عارضا صحيا بعد أن أصيب بجلطة خفيفة بالرأس".

وأضافت نيفين أبو العوافي، حينها "حالته (عبدالإمام عبدالله) مستقرة حيث هاتفته للاطمئنان على صحته وهو حاليا يتلقى العلاج في المستشفى.. ألف لا بأس عليك".

ونقلت صحيفة الراي المحلية عن عبدالإمام عبدالله قوله ”إن وضعه مطمئن وأنه بخير وعافية“، موضحا أنه ”تعرض لدوخة وثقل في لسانه عند الكلام، ونقل للمستشفى بعدما زادت عليه أعراض الجلطة“.

وقال الفنان إنه عولج بشكل سريع، لكنه لن يخرج من المستشفى إلا بعد استقرار الحالة تماما خلال يومين أو ثلاثة أيام.

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